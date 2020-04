Coronavirus, Boero: “Scuole paritarie verso il tracollo in Italia con la crisi a seguito della pandemia”

«Tuttavia tali argomentazioni, pur solide – osserva amareggiato il Prof. Boero – non hanno finora mai toccato né cuore, né portafoglio del decisore politico. Sarà allora utile considerare che aiutare le scuole paritarie oggi è indispensabile anche per la sostenibilità delle scuole di Stato o Comunali, le quali in questo momento non sono assolutamente in grado di assorbire il milione di allievi in più che oggi frequenta le scuole paritarie (rispetto ai 9 milioni che frequentano le altre scuole). Un intervento di sostegno che è imprescindibile anche per i bilanci di Stato e Comuni, che oggi spendono circa 7000 euro/anno per ciascuno degli allievi nelle scuole statali, mentre l’esborso medio per ciascun allievo delle scuole paritarie è inferiore a 450 euro/anno: un divario economico di circa 7 miliardi che sarebbe insostenibile per le casse dello Stato, specie nei tempi che ci attendono, qualora questo milione di allievi si riversasse improvvisamente nelle scuole di Stato; e sempre che la scuola statale sia in grado di organizzarsi in tempo – e su questo qualche riserva è più che ragionevole, data la vigenza di una legislazione concorrente tra Stato e Regione in ambito di Istruzione che rende ancora più probabile un rallentamento della macchina organizzativa, come si è visto per la Sanità quando è presente questa doppia competenza prevista dalla riforma costituzione del 2001».