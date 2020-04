Tensione a Torino, anarchici nuovamente in corteo: scontri con la polizia in piazza Crispi [FOTO e VIDEO]

Tensione nella zona Nord di Torino, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Poco prima di mezzogiorno, un corteo improvviso degli antagonisti, ritrovatisi con ogni probabilità dall'occupazione di Corso Giulio Cesare 45, è partito questa mattina da borgo Aurora per raggiungere Barriera di Milano.

Qui, più precisamente in Piazza Crispi, ci sono stati alcuni scontri con la polizia e una carica, con un giovane manifestante bloccato a terra. La Questura ha fermato tutti i manifestanti, che sono stati sanzionati per violazione del Dpcm nella parte in cui vieta gli assembramenti. In totale sono state denunciate due persone: il primo di 28 anni per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale (classe 1992), mentre il secondo di 46 anni per resistenza.

Il corteo, è rimasto a lungo in corso Vercelli angolo via Belmonte dove sono state pronunciate frasi al megafono e poi, dopo aver percorso corso Novara in direzione via Bologna, è tornato alla "base", in corso Giulio Cesare 45. I manifestanti sono tutti fermi lì, guardati a vista dalla Digos e dalle forze dell'ordine.

“E’ ora di dire basta alla violenza delle frange anarchiche che anche oggi sono tornate in piazza per attuare provocazioni e disordini contro l’incolumità pubblica. In un momento in cui tutta la società è alle prese con una minaccia mortale portata avanti da un virus rischioso, non è possibile perdere tempo dietro al teppismo di certi individui che vanno bloccati immediatamente. Basta tolleranza! - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. Certe provocazioni non possono essere più tollerate, questi violenti vanno identificati e denunciati e i loro spazzi occupati vanno sgomberati tutti”. Sulla stessa linea la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, che auspica "il Ministro dell'Interno ordini subito lo sgombero dello stabile occupato in corso Giulio Cesare 45 e attivi presidi fissi per impedire che l’emergenza covid sia cavalcata per il controllo del territorio".

"Il diritto di manifestare è garantito dalla Costituzione. Farlo in piena pandemia, oltre ad essere vietato, è anche un reato viste le prescrizioni previste dai vari DPCM del Governo. In Aurora ci sono diverse criticità attraverso le quali gli anarchici provano, da diversi anni, a strumentalizzare senza riuscirci e senza fare proselitismo tra i residenti. Il quartiere Aurora è per la legalità e per la solidarietà. Non è con lo scontro che si risolvono i problemi" è la posizione di Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7.

"Siamo oltre l'irresponsabilità: questa è pura incoscienza. La notizia della scarcerazione di quattro soggetti arrestati domenica scorsa in occasione del primo round dei disordini è stata diffusa questa mattina e poco dopo ci ritroviamo in strada, di nuovo, alcune decine di manifestanti. Questa è procurata epidemia. Mettere fuori gli arrestati è stato assurdo: ne abbiamo avuto la riprova oggi. Questi violenti vanno messi nelle condizioni di non nuocere" afferma Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Comune di Torino e consigliere regionale.

“La risposta migliore alla tracotante incoscienza travestita da ideologia anarchica dei pochi manifestanti a Torino è stata data da tutti quei cittadini, la stragrande maggioranza, che hanno condannato il folle gesto di alcuni intrepidi nostalgici dei regimi del ‘900. Noi siamo dalla parte della città, dalla parte di tutti coloro che considerano gli antagonisti come un corpo estraneo, privi di alcun senso civico e irrispettosi nei confronti delle forze dell’ordine. Torino è altro, e noi siamo orgogliosi di rappresentarlo”. Così, in una nota, Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

Proprio mattina i quattro antagonisti fermati la scorsa domenica erano stati scarcerati. Per tre di loro è stato disposto l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana; per il quarto il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. La misura restrittiva è stata applicata per resistenza a pubblico ufficiale e non per altre ipotesi di reato.

Inevitabili i disagi al trasporto pubblico: dalle 11:30 la linea 4 è stata deviata in entrambe le direzioni proprio a causa della manifestazione. Il tram è stato limitato in piazza della Repubblica e i passaggi in fermata, salvo tornare alla normalità alle 12:15.