Conto alla rovescia: a mezzanotte esce il nuovo disco dei Subsonica, per aiutare chi lotta contro il Covid

Le voci si rincorrevano da alcuni giorni. Poi, sui canali social, Max Casacci e soci hanno rotto gli indugi e fugato ogni dubbio: a mezzanotte uscirà il nono album dei Subsonica: "Mentale Strumentale". Un evento, più di quanto non lo sia già di per sé una nuova creatura di una band come quella torinese, sulla scena da oltre vent'anni, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di "Microchip temporale", il disco che - in compagnia di molti amici e artisti della band - celebrava un capolavoro come Microchip emozionale, uscito nel 1999. .

I motivi che lo rendono unico? Tanti. Innanzitutto il fatto di essere un disco del passato, ma perfettamente calato nell'attualità. Il materiale, infatti, era pronto e registrato ormai dal 2004, ma era sempre rimasto in un cassetto.

Ma esce in questi giorni proprio per "dare un senso" a un periodo così strano e difficile per tutto e soprattutto per fare del bene: il ricavato, infatti, sarà destinato alla Fondazione Caterina Farassino, dedicata alla memoria della figlia del grande Gipo, fotografa e artista scomparsa tragicamente nel 2005 per un incidente stradale. Il progetto che andrà a sostenere, infatti, si chiama "Respira Torino" e si impegna a rifornire il personale ospedaliero di dispositivi per combattere il Coronavirus.

"Per anni abbiamo pensato che prima o poi sarebbe arrivato il momento adatto per fare uscire quei brani, senza schiacciarli tra un album di canzoni, l’annuncio di un tour e un progetto solista - raccontano i Subsonica sui loro canali social -. E la “sospensione temporale” che stiamo vivendo in queste settimane, strane e complicate, ci sembra dimensione particolarmente adatta". "È un momento di inevitabile riflessione, forse anche di immaginazione collettiva. Siamo improvvisamente tanti e tutti insieme a cercare di capire che mondo troveremo fuori dalla porta di casa quando torneremo ad uscire. Se ci sarà davvero un cambiamento, sarà dovuto esclusivamente alla capacità di slancio e all’esigenza di prospettive più aperte e coraggiose che ognuno di noi sarà in grado di coltivare".