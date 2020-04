Coronavirus, primi segnali di Fase 2 a Moncalieri: riprendono i lavori stradali

Un primo segnale di ripartenza. Un avvio della cosiddetta Fase 2 si è visto già da oggi a Moncalieri, con lavvio di alcuni cantieri di lavoro.

Imprese di nuovo in azione a Borgo San Pietro, in via Monte Bianco e corso Rosselli, corso Trieste e sull’asse dei due Ponti. Interventi stradali, opere di asfaltatura, di pavimentazione, messa in sicurezza di alcune aree, che danno il segnale di come la città del Proclama voglia avviarsi verso un graduale ritorno alla normalità, a due mesi dall'inizio dell'emergenza legata aql coronavirus.

"L'Assessore Silvano Costantino, che ringrazio, sta già pianificando la nuova fase che si aprirà a breve", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna. "Per tornare a costruire la Moncalieri del futuro, in sicurezza, ma senza sprecare neanche un minuto".