"Uno su dieci": la mamma-infermiera racconta come affrontare le difficoltà dopo il parto

Si chiama "Uno su dieci" ed è un libro scritto da un'infermiera di terapia intensiva neonatale e soprattutto da una mamma di un bimbo nato con una sindrome genetica rara. L'autrice è Samantha Errani, 29 anni, che vive a San Benigno Canavese dopo un lungo periodo trascorso a Londra.

"Uno su dieci - spiega - rappresenta il numero di bambini nati prematuri, un numero piuttosto alto di cui moltissimi genitori non sono a conoscenza. Vuole essere una guida su come affrontare l'esperienza di terapia intensiva, nel caso dovesse capitare alla mamma che legge, con spiegazioni in termini comprensibili da tutti di attrezzature, procedure e consigli su come affrontare al meglio questa esperienza. Contiene inoltre le testimonianze di mamme e colleghe che ho incontrato durante la mia carriera".

Una lettura, insomma, per tutte quelle coppie che attendono un figlio. "Si trattano argomenti importanti - continua l'autrice -: un genitore consapevole e' un genitore che vive l'esperienza di terapia intensiva con meno stress".