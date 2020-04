Barriera di Milano, due pusher arrestati nell'arco di 72 ore

In un caso all’interno del Parco Sempione, nella notte di giovedì, nell’altro alle 19.30 di domenica sera, in corso Giulio Cesare: gli agenti della Volante del Comm.to Barriera Milano hanno individuato due giovani sospetti e li hanno sottoposti a controllo. Il cittadino senegalese fermato domenica, approfittando della pioggia battente, non appena ha notato la pattuglia avvicinarsi, ha fatto cadere dentro una pozzanghera un fazzoletto che aveva in tasca e poi ha tentato di scioglierne il contenuto nell’acqua. L’intervento tempestivo degli operatori ha consentito però il parziale recupero della sostanza: 8 grammi di crack; il giovane ha numerosi precedenti proprio per spaccio ed un recente divieto di dimora nel Comune di Torino al quale evidentemente non ha ottemperato. E’ stato anche arrestato per resistenza nei confronti degli agenti, cui non ha lesinato calci e spintoni.