Perseguitata per dieci giorni da uno stalker, l'incubo della donna spezzato dall'intervento della polizia

Dieci giorni che stazionava di fronte la sua abitazione. La vedeva rientrare, e quando usciva voleva sapere dove stesse andando. Utilizzava ogni tipo di pretesto per avvicinarla. Ma tutte quelle attenzioni non richieste ad un certo punto iniziano ad intimorire la donna che decide di chiamare la Polizia.

Lunedì sera gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino pakistano di 26 anni. La vittima racconta di come il ventiseienne inizialmente aveva tentato di approcciarsi a lei con scuse banali, assumendo un atteggiamento compassionevole che l’aveva portata a credere che l’uomo potesse avere bisogno d’aiuto. Ma non si trattava di questo. L’uomo si era invaghito della giovane e si palesava a lei ogni giorno, a qualsiasi ora. Anche gli altri condomini si erano accorti della presenza tanto costante quanto indesiderata del pakistano ma a nulla valevano tutti i tentativi fatti per allontanarlo. Ossessionato dalla vittima, iniziava ad inveire contro chiunque volesse portarlo lontano da quella che ormai definiva “la sua ragazza”. Il ventiseienne è stato arrestato per atti persecutori.