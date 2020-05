Il 1° maggio del centro sociale Gabrio: striscioni davanti a ospedali e stabilimenti (FOTO)

“Se per voi il profitto è più importante della salute, se una vita ha valore solo se produce, se la guerra al virus diventa quella alle nostre esistenze, a noi non rimane che una possibilità: quella di lottare e di non darvi tregua, buon 1° maggio di lotta a tutte e tutti”: il centro sociale Gabrio ha spiegato così, con un post sulla propria pagina Facebook, gli striscioni appesi in diversi luoghi della città in occasione della Festa dei Lavoratori.

La scritta più significativa è, senza dubbio, quella davanti al Mirafiori Motor Village: “Al lavoro senza tamponi ci vadano i padroni” si legge. Altre sono comparse davanti all'ospedale Martini (“I tagli alla sanità uccidono quanto il virus”), al Politecnico (“Saracco servo di Confindustria”), al Circolo PD “Carpanini” di Via Di Nanni (“Dalla parte dei PaDroni”), all'ospedale Valdese (“I tagli alla sanità uccidono”) e a San Salvario (“Se non lavoro l'affitto come lo pago?”).

L'iniziativa è stata portata avanti anche nella zona nord di Torino, in particolare alla Tettoia dell'Orologio di Porta Palazzo e all'ex ospedale ortopedico “Maria Adelaide” di Lungo Dora Firenze: nel primo caso lo striscione recita “Le nostre vite e il nostro lavoro valgono, reddito di autodeterminazione subito”, mentre nel secondo “Confindustria comanda e il governo esegue, prima la nostra salute del vostro profitto”.