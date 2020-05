Il lamento degli "esclusi" dalla riapertura: "Che sia Fase Due anche per noi"

Ecco perché Ascom Torino e Confcommercio Piemonte scrivono al governatore Alberto Cirio, alle istituzioni locali e ai parlamentari piemontesi, affinché si possa sentire anche la loro voce. “L’apertura del presidente Cirio rappresenta una boccata d’ossigeno per il comparto della somministrazione che è stato messo in ginocchio nel periodo primaverile e pasquale - si legge nella lettera -. Le pasticcerie e le gelaterie potranno organizzarsi per servire, nel rispetto delle dovute precauzioni sanitarie, la clientela in occasione della prossima Festa della Mamma. Si tratta di un traguardo raggiunto, ma è un primo risultato positivo però parziale, per migliorare il quale sarebbe opportuno un ampliamento dell’orario".



Gli "esclusi"

Ma la conta più pesante riguarda chi non può riaprire nemmeno parzialmente, al momento. "Per esempio la filiera della Moda che potrebbe riaprire prima del 18 maggio su appuntamento. Molte altre imprese dei nostri settori continuano infatti a essere a fatturato zero dall’11 marzo, sono state le prime a chiudere, anche per loro chiediamo di sapere con esattezza come e quando potranno aprire - scrive Maria Luisa Coppa, presidente Confcommercio Piemonte e Ascom Torino -. Se restano chiusi negozi, ristoranti, bar e mercati non alimentari, buona parte delle merci prodotte dalle industrie italiane ben difficilmente potrà essere venduta e consegnata al consumatore finale. Per tutti questi motivi è anche fondamentale che le misure di sostegno finora promesse si concretizzino in veri aiuti per le aziende che rappresentiamo e per i loro dipendenti”.