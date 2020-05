Aurora, non si ferma l'abbandono di rifiuti ingombranti

Dopo Lungo Dora Napoli, da sempre nel mirino dei “maleducati”, anche le vie interne del quartiere Aurora di Torino stanno iniziando a diventare oggetto di abbandono di ogni genere di rifiuto. È il caso, questa volta, della zona limitrofa a Borgo Rossini, solitamente più tranquilla.

La zona potrebbe essere diventata "appetibile" a causa dello scarso passaggio dovuto alle restrizioni imposte per l'emergenza coronavirus: in ogni caso, all'angolo tra Via Perugia e Via Parma qualcuno ha pensato bene di depositare una lavatrice, un condizionatore, quello che resta di un divano e altri oggetti ingombranti.