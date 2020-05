Controlli della Municipale per il Coronavirus: multa da oltre 5 mila euro ad un negozio di corso Giulio

Ieri mattina gli agenti della Polizia Municipale impegnati in un controllo per il contrasto al Coronavirus, in seguito a una segnalazione di assembramento, si sono recati in un esercizio commerciale di corso Giulio Cesare gestito da un cittadino asiatico.

Giunti sul posto i vigili non hanno riscontrato un affollamento di persone, ma carenze igienico-sanitarie e una precaria conservazione degli alimenti oltre alla presenza di 5841 sacchetti di plastica per alimenti non biodegradabili e compostabili.

La merce è stata sequestrata e il titolare dell'esercizio è stato sanzionato per 5100 euro.