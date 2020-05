Il Toro si prepara a ritornare al lavoro, test e tamponi per i giocatori

In attesa che il Governo dica una parola definitiva sulla (eventuale) ripresa del campionato, anche il Toro si prepara a tornare al lavoro, dopo aver archiviato le emozioni di un 4 maggio inedito e senza bagno di folla a Superga.

Da ieri i calciatori granata hanno iniziato ad essere sottoposti a test medici e tamponi al Centro di Medicina dello Sport, all'interno dello stadio Olimpico. I controlli proseguiranno fino a domani, mentre da venerdì porte aperte al Filadelfia: il centro di allenamento sarà a disposizione per sedute facoltative. Sui due campi potranno lavorare al massimo tre calciatori, vietato per il momento l'utilizzo di spogliatoi e palestre.

Uno dei primi giocatori ad essere stato sottoposto ai test, per scoprire di non essere positivo al coronavirus, è stato il camerunese Nicolas Nkoulou, che ha poi commentato attraverso la sua pagina Instagram: "Non è per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso". Come si può notare nella foto allegata a questo pezzo, nascosto dietro una vistosa mascherina nera, non è stato facile riconoscere il difensore del Toro.

Per lui e per tutti gli altri componenti della rosa granata il 18 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti di squadra, stanti le recenti disposizioni del Governo. E per allora dovrebbe essere diventato ufficiale l'arrivo di Daniele Vagnati quale nuovo direttore sportivo, dopo il recente divorzio del dirigente dalla Spal.