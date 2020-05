Uccise padre violento a Collegno, dubbi del giudice sulla legittima difesa del 18enne: "Ha agito con violenza inaudita"

"Ha agito con violenza inaudita e sproporzionata, probabilmente più per rabbia o vendetta che per indispensabile legittima difesa" scrive il giudice per le indagini preliminari. Secondo le prime rilevazioni dunque, non vi sarebbero gli elementi per affermare con certezza che il giovane "abbia agito in una situazione di necessità difensiva proporzionata all'offesa" come invece dichiarato.