Ancora una violenza domestica: picchiata davanti al figlio, scappa in strada e viene inseguita

E' successo nei giorni scorsi, ad allungare un triste elenco di eventi che vedono sempre più spesso le mura di casa - diventate una cornice quasi obbligatoria per combattere il Covid-19 - come scena in cui si scatena la violenza di genere.

E se pochi giorni fa si è giunti alla tragedia, a Collegno, in questo caso a Barriera di Milano è stato provvidenziale l'intervento degli agenti di polizia che hanno soccorso una donna scappata in strada dopo l'ennesima aggressione subita nella propria abitazione. I poliziotti hanno notato un giovane di nazionalità cinese che inseguiva una sua connazionale mentre fuggiva in vestaglia. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato rifugio sotto un’auto, ma questo non l'ha risparmiato dall'arresto.

Le percosse andavano avanti da un paio di anni, anche in presenza del figlio della coppia. E la donna, preoccupata per non aver alcuna fonte di reddito, non era mai riuscita a porre fine ai soprusi del compagno. L’uomo era anche solito chiudere in casa la donna senza che questa avesse la possibilità di uscire. Per tutte queste ragioni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.