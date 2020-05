Fase 2 a Moncalieri: ripartiti i cantieri, mentre si prepara la riapertura di giardini e aree cani

Prende corpo la Fase 2 a Moncalieri. Hanno iniziato a riaprire molti cantieri e sono ripresi i lavori della nuova piscina, un'opera attesa da anni dopo il flop delle Pleiadi.

In vista della riapertura di giardini e aree cani, prevista per lunedì 11 maggio, è in corso già da alcuni giorni il taglio del verde in tutta la città. Le aree giochi per bambini, come da disposizione del DPCM e in assenza di nuove determinazioni, resteranno invece chiuse fino al 18 di maggio. Ieri, giovedì 7, nella seconda giornata di apertura dei cimiteri, ancora un'alta affluenza, con oltre 800 persone tra il camposanto di strada Torino e quello di Revigliasco.

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, sventola sul palazzo comunale la bandiera, donata al sindaco Paolo Montagna da Guido Gonella (già Presidente del Comitato di Moncalieri) e dallo storico volontario Giorgio Airoldi. "Grazie alla Croce Rossa di Moncalieri, alle sue donne e ai suoi uomini. Siete un esempio e un orgoglio della nostra Comunità", ha scritto su Facebook il primo cittadino.