Fase 2, Terzi: "Rispetto delle regole o rischio focolaio in tribunale"

Un invito a "raccomandare" il rispetto scrupoloso delle regole per evitare che a Palazzo di Giustizia sorga il rischio di un focolaio di Covid-19, che provocherebbe ulteriori limitazioni con "danni quasi irreversibili" è stato rivolto da Massimo Terzi, presidente del tribunale di Torino, al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Ieri il magistrato ha diffuso le linee-guida ufficiali per la ripresa dell'attività giudiziaria a partire dal 12 maggio. "Ora - scrive Terzi in una lettera indirizzata al Consiglio - ci attende la fase più complessa, dove mettere in pratica tutti insieme tutte le regole che ci siamo dati. Credo che mai come in questi momenti la responsabilità personale di ciascuno sia l'elemento determinante. La comune speranza di uscire fuori dalla pandemia, e la luce che pare si incominci a intravedere, deve darci la forza di immetterci nel percorso virtuoso che abbiamo avuto il pesante onere di disegnare".