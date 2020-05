Aperte le candidature per il Comitato Scientifico 2021 per il Festival della Libertà di Stampa che culminerà con la Giornata Mondiale il 3 maggio

Dopo il recente successo della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa l’Associazione Culturale Territori sta già organizzando per il 2021 il Festival della Libertà di Stampa che culminerà con la Giornata Mondiale del 3 maggio.

Sono allo studio più giorni di ConversAzioni in diretta on line per affrontare temi di attualità dove il protagonista è il giornalismo, i giornalisti, gli editori ed i lettori con un Main Event in una importante città italiana il 3 maggio per celebrare live la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

Sono aperte le candidature per il Comitato Scientifico per individuare il tema centrale del Festival 2021, le linee di sviluppo e la città per il Main Event del 3 maggio. Chi vuole proporsi o indicare una personalità che ritiene particolarmente idonea a far parte di questo gruppo di lavoro può inviare una mail a info@giornatalibertadistampa.it

Gli editori che vogliono sostenere il Festival della Libertà di Stampa 2020 possono inviare una mail a info@giornatalibertadistampa.it indicando il nome della Testata per poter essere inseriti da subito nell’elenco dei partner, nonché essere coinvolti nell’organizzazione.

Chi vuole rivivere la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa 2020 può visitare il sito www.giornatalibertadistampa.it