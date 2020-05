Fase 2 a Moncalieri, da oggi aperti giardini, aree verdi e orti urbani

Nuova accellerata e nuove aperture da oggi, 11 maggio, a Moncalieri. Il secondo lunedì della Fase 2 porta alla riapertura di tutti i giardini e le aree verdi della città, oggetto nei giorni scorsi di interventi di manutenzione.

Ovviamente resta l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando gli assembramenti, mentre è ancora vietato l’utilizzo delle aree giochi per bambini, come da disposizione del DPCM. "Le aree giochi saranno oggetto di sanificazione nel corso di questa settimana, per farci trovare pronti qualora le nuove decisioni del Governo ne consentissero la riapertura", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

Da oggi saranno nuovamente accessibili anche gli orti urbani, mentre le aree cani saranno invece nuovamente aperte da domani, martedì 12 maggio: anche qui è disposto l’obbligo di indossare la mascherina. Intanto, vista la pioggia delle ultime ore, è stata diramata anche a Moncalieri l'allerta gialla. Per questo, da ieri è in allerta l’ufficio tecnico di pronto intervento di Comune, Protezione Civile e Polizia Municipale.

"Arpa prevede una situazione di criticità ordinaria per i nostri fiumi", ha spiegato il sindaco Montagna. "Ma raccomando, comunque, prudenza negli spostamenti".