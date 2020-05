Moncalieri, chiuso per cinque giorni un bar per inosservanza delle disposizioni anticoronavirus

Anche se siamo entrati da una settimana nella Fase 2, permangono dievieti e limitazioni legati all'emergenza coronavirus. Ma a Moncalieri qualcuno ha pensato che tutto si potesse tornare a fare come nulla fosse.

Così le forze dell'ordine sono state costrette a chiudere per 5 giorni un bar di Borgo Mercato, perché non osservava le disposizioni dei recenti DPCM. In modo particolare, essendo stati trovati clienti all'interno del locale, in barba alle regole che vietano gli assembramenti, è stato inevitabile procedere al fare abbassare le saracinesche dell'attività.

Come ha ricordato più volte il sindaco Paolo Montagna, la situazione è migliorata, ma non siamo ancora nella fase del liberi tutti. "La nostra bussola deve essere, sempre, il rispetto delle regole".