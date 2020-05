Nel carcere di Torino 66 positivi al Coronavirus, 13 ancora nella struttura

Ad oggi “sono 66 i detenuti risultati positivi al COVID 19, di cui solo 13 presenti all’interno del carcere di Torino. Gli agenti di polizia penitenziaria che hanno contratto il virus sono 10, su 742 unità in servizio, di cui 8 ancora assenti per quarantena”. A fornire i dati in Consiglio Comunale – riportando la relazione del direttore del Lorusso e Cotugno - l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Schellino, in risposta ad un’interpellanza generale sulla gestione della pandemia negli istituti penitenziari.

Il vicesindaco ha spiegato come dal 25 febbraio siano state messe in atto una serie di misure per contrastare il contagio, come “la rivelazione della temperatura, l’utilizzo di DPI, il lavaggio frequente delle mani, il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e l’igienizzazione degli ambienti”.

Provvedimenti analoghi a quelli adottati al Ferrante Aporti, dove non “sono state rilevate criticità sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in atto”. Nel carcere minorile, in un primo momento, sono stati interrotte “le attività scolastiche e di formazione professionale, successivamente riprese con modalità a distanza”, con l’obiettivo di permettere a giugno lo svolgimento “degli esami di licenza media e per il conseguimento del corso di formazione professionale di operatore di cucina”.