Assemblea "virtuale" di Fiom, Lazzi: "Vigilare sulla sicurezza nelle aziende. Auto elettriche per il futuro di Torino"

"Prima di tutto ci devono essere i lavoratori e le lavoratrici, i loro diritti e il loro benessere. E' ponendo questo principio davanti a tutto che, due mesi fa, siamo riusciti a ottenere il fermo produttivo. Mentre le aziende erano fermamente contrarie alla chiusura, dicendo che era necessario continuare a produrre". La Fiom "riparte" da qui. E lo fa per voce di Edi Lazzi, segretario dei metalmeccanici Cgil per la provincia di Torino, in una diretta Facebook che ha voluto rappresentare una vera assemblea generale, benché "virtuale". Proprio nelle ore in cui arriva la notizia che da Fca e Cnh Industrial saranno aumentati negli stabilimenti - in questo periodo di crisi Covid - i permessi e le ore di agibilità sindacali.

"E poi - prosegue - abbiamo fatto tutta una serie di accordi con le aziende per i protocolli di sicurezza, garantendo dispositivi di protezione e strategie per evitare contagi e focolai e dunque che le persone si ammalino".



Convivere con il Coronavirus (e con la crisi)

"Ora dobbiamo vigilare, perché i protocolli siano applicati e rispettati con rigore. E i primi segnali sono confortanti: dove siamo presenti con i nostri rappresentanti, si vedono situazioni in cui tutto avviene correttamente - dice Lazzi -, ma anche lavoratrici e lavoratori devono fare la loro parte. E dove non siamo presenti con i delegati sindacali, magari nelle piccole aziende, stiamo cercando di distribuire dei vademecum per diffondere le azioni di prevenzioni e i dispositivi che sono necessari in questo momento".

"Questa pandemia, lo stiamo vedendo, genererà una crisi profonda. Ma è già da 12 anni che siamo un territorio che sta annaspando: già prima eravamo un'area in crisi - dice il segretario provinciale di Fiom Torino - e i consumi vivranno un momento di attesa prima di ripartire. Sia nell'acquisto di automobili che in tutte le altre spese possibili. E potremmo anche trovarci in un momento in cui le aziende torneranno ad annunciare licenziamenti collettivi, anche se ora non possono farlo per gli accordi stipulati a livello nazionale".





Il futuro, tra nuove risorse e strategie da seguire

"Non dobbiamo spaventarci - dice Lazzi -: dobbiamo essere pronti ad affrontare questo momento, con un apparato in grado di sostenere l'urto e rifiutando ogni licenziamento, ponendoci l'obiettivo di mantenere l'occupazione. Dobbiamo chiedere allo Stato un intervento che vada oltre il sostegno al reddito, anche se avere la cassa integrazione è già importante: dobbiamo capire che direzione vogliamo che prenda il Paese, dopo anni di politiche di governi di qualsiasi colore finalizzati solo al taglio dei servizi pubblici, della Sanità, delle pensioni, della scuola e dell'istruzione. Il tutto nell'ideologia dell'austerità. Contro il Coronavirus la Sanità ha retto, ma ha rischiato il collasso e la scuola ha dimostrato di non essere pronta alla didattica online".



Un punto di partenza riguarda i fondi che sono in corso di stanziamento, sia a livello nazionale che internazionale. "Sono stati stanziati diversi miliardi e speriamo che anche l'Europa vada fino in fondo con gli Eurobond: noi dobbiamo indicare come vanno spese quelle risorse. A cominciare dall'economia verde e, parlando di Torino, a cominciare dalla produzione di auto elettriche. Devono essere prodotte e assemblate qui, trascinandosi dietro un'intera filiera: dalle paline di ricarica alla produzione di energia. E' solo un esempio, che però spiega come creare occupazione e nuovi posti di lavoro e al tempo stesso ottenere benefici per l'ambiente e il pianeta".

Agire collettivo contro l'uomo solo al comando

"Dobbiamo riscoprire insieme l'agire collettivo. Non dobbiamo cedere alla suggestione che i problemi possano essere risolti da una persona da sola. C'è chi si deve prendere la responsabilità di indicare una strada, ma dopo quell'indicazione serve un agire collettivo", dice Lazzi, che poi incalza. "Ciclicamente tornano le voci sull'utilità del sindacato, ma questo solo perché fa comodo avere un sindacato debole e diviso, meglio ancora se senza idee".



Capitolo Ex Embraco

Intanto le tre sigle metalmeccaniche insieme (Fim, Fiom e Uilm) hanno inviato al Mise una richiesta di incontro per fare il punto sulla situazione della vertenza Ventures (ex Embraco), con lo stabilimento di Riva di Chieri - e soprattutto i suoi oltre 400 lavoratori - in attesa di novità per quanto riguarda il futuro occupazionale e produttivo del sito. Una criticità che si poneva già prima del Coronavirus e che ora, anche alla luce della pandemia, torna con tutto il suo carico di dubbi. La richiesta è quella di "analizzare la situazione aziendale e per dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori", dopo gli esiti di certo non confortanti degli ultimi vertici in videoconferenza.