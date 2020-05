Cura del Coronavirus con il plasma, da giugno al via sperimentazione a Torino

La Città della Salute di Torino darà il via ad un proprio protocollo di ricerca sull’efficacia del plasma nella cura contro il Coronavirus. Ad annunciarlo l’assessore regionale Luigi Icardi, durante un incontro sull’attività della task force della Fase 2 della sanità.

Al momento, come è stato spiegato, è in corso la ricerca dei donatori: la raccolta del plasma dovrebbe prendere il via il 1 giugno. La Città della Salute sarà capofila del progetto, al quale parteciperanno tutte le aziende sanitarie piemontesi e i servizi trasfusionali. Obiettivo dello studio è verificare se il plasma dei pazienti guariti è in grado di sconfiggere il Covid-19 nei malati in fase iniziale, con grave insufficienza respiratoria. I donatori saranno scelti tra coloro che hanno sviluppato un numero elevato di anticorpi contro il virus.