Ivrea, uomo condannato per staliking: non potrà più tornare in città, se non per lavoro

Primo grado, secondo grado e terzo grado. Tutte sentenze di condanna, per un'accusa di stalking. Per questo motivo un uomo di Ivrea di 47 anni non potrà più tornare in città, a Ivrea.



Si tratta di uno dei primi "sorvegliati speciali" in Piemonte per questo tipo di reato e l'unico motivo per cui potrà entrare nella città eporediese potrà essere legato al lavoro. La decisione è stata presa dal tribunale di Torino su proposta del commissariato di polizia di Ivrea.



L'uomo, dal 2007 in poi, ha raccolto ben 29 denunce per aggressioni e minacce ai danni di un'anziana vicina, 76enne, vedova e invalida.