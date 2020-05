Riaperture commerciali: per il Piemonte il giorno del giudizio sarà venerdì

Le decisioni su quali categorie professionali potranno riaprire in Piemonte, da lunedì 18, verranno discusse nel primo pomeriggio di venerdì, nell’ambito di un incontro in videoconferenza tra Regione, presidenti delle Province, sindaci delle città capoluogo ed esponenti di tutti gli altri Enti interessati. Lo ha annunciato il presidente Alberto Cirio intervenendo, questo pomeriggio, alla videoriunione del CAL (Consiglio Autonomie Locali) convocata per esprimere un parere in merito alla legge regionale "Riparti Piemonte".

“Ad oggi, le notizie che ci giungono dal governo indicano che daranno via libera alla riapertura di tutti i negozi con sede fissa – ha aggiunto Cirio – mentre non è ancora ben chiaro se il provvedimento interesserà anche gli ambulanti non alimentari. Verrà comunque lasciata alle Regioni la possibilità di “allargare le maglie”, oltre che di restringerle come avvenuto finora”.

“Noi – ha aggiunto il governatore – siamo sempre stati molto attenti ad evitare sia il sorgere di aspettative che di timori ingiustificati, domani sera avremo il primo risultato di un monitoraggio nazionale attuato provincia per provincia: sulla base di quei dati, si potranno fare valutazioni più concrete su tutto il territorio piemontese”.