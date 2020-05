Raccolta fondi e countdown arcobaleno: il Torino Pride racconta in un video le emozioni della comunità LGBTQI+ [VIDEO]

Mancherà il contatto fisico e il caleidoscopio di voci, colori e musica riversato nelle strade della città, ma il sentimento comune di unione e vicinanza sarà quello di sempre. Il Torino Pride 2020, che si celebrerà il 20 giugno con un evento alternativo rispetto alla tradizionale parata, ha ufficialmente fatto partire da oggi il conto alla rovescia, chiamando a raccolta tutta la comunità LGBTQI+ grazie un video realizzato in collaborazione con Giulia Binando, Francesca Melis e Paolo Schiesaro.

Lanciato dal Coordinamento su tutti i canali social ufficiali, attraverso la bellezza delle immagini del Pride 2019, scandite da una narrazione fortemente emozionale, il filmato restituisce al pubblico le sensazioni indimenticabili della festa arcobaleno per i diritti di tutti. Che l'anno scorso aveva visto, tra l'altro, la partecipazione eccezionale di Vladimir Luxuria, neodirettrice del Lovers Film Festival.

Un messaggio che ha anche la funzione di ricordare la duplice campagna attivata alcune settimane fa sia per raccogliere il denaro sufficiente all'acquisto di 10.000 mascherine sia per aiutare i soggetti fragili LGBTQI+ in questa difficile contingenza.

“Il Torino Pride - commenta la coordinatrice Giziana Vetrano - è stato il primo a contribuire economicamente alla campagna, e siamo molto felici della generosità che molte persone hanno dimostrato, ma crediamo sia necessario fare un ulteriore sforzo, secondo lo spirito di responsabilità e reale condivisione che da sempre ci contraddistingue”.