Danneggiano con calci e pugni le auto in sosta, due persone arrestate

Sono stati alcuni residenti a chiamare la Polizia dopo che alcuni rumori nel cuore della notte li avevano fatti insospettire. Erano infatti le 2 di domenica quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Leinì dove due persone stavano danneggiando alcune auto in sosta. Almeno una decina le vetture cui erano stati spaccati gli specchietti laterali a calci e pugni. Una delle persone che abitano nella zona gli ha urlato qualcosa dal balcone, ma i due hanno reagito colpendo il portone a calci.



Si tratta di due cittadini moldavi di 30 e 19 anni. Alla vista dei poliziotti, i due hanno cercato di rifugiarsi all’interno di uno stabile. Bloccata ogni via di fuga, sono stati fermati e controllati: il 19enne risulta irregolare sul territorio nazionale mentre il suo connazionale "vanta" numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona.



Entrambi sono stati arrestati per danneggiamento aggravato ed il trentenne, inoltre, per resistenza a pubblico ufficiale.