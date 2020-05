La Supertino srl di Saluzzo non si piega al Covid-19

La Supertino srl di Saluzzo forte dei suoi prodotti nell'ambito della meccanica agricola, occupa una posizione leader sui mercati nazionali ed internazionali nei settori della raccolta in agricoltura e in quello della distribuzione in zootecnia. Il Covid-19 non è riuscito a piegare la produzione tranne un'iniziale chiusura temporanea. Abbiamo incontrato il titolare della Supertino per farci raccontare la sua esperienza di imprenditore in tempi di Coronavirus.

Comè stato l'impatto del settore della meccanica agricola con il Covid-19?

“Come lei sa bene, l'agricoltura non può aspettare i tempi di un contagio e deve mantenere la produzione attiva, infatti ci sono delle tempistiche stagionali e settimanali che vanno rispettate soprattutto nel periodo primaverile. Noi ci siamo trovati un pò in difficoltà perché avevamo preso certi impegni sia in Italia che all'estero con delle consegne di macchine. La cessazione delle attività produttive ha aggravato la situazione con il rischio di dover competere con l'industria dei paesi Ue che invece, hanno continuato a garantire la produzione dei mezzi. In qualche maniera però siamo riusciti a tamponare l'emergenza. La produzione per fortuna si è fermata solo per tre settimane e nel frattempo abbiamo assicurato l'operatività del magazzino ricambi”.

Cosa avete fatto per riprendere la produzione e garantire la sicurezza dei dipendenti?

“Ci siamo impegnati nella sanificazione periodica di tutte le aree destinate alla produzione e degli ambienti collettivi adottando dei provvedimenti per minimizzare il rischio di contagio. Abbiamo inoltre attuato delle procedure di sicurezza cercando di tutelare la salute del personale e dei collaboratori esterni in contatto con i clienti. L'attività in ufficio è stata ridotta, ricorrendo allo smart working e molte trattative sono state condotte per via telematica con l'invio di documentazione e foto dei vari modelli proposti. Per quanto riguarda la spedizione dei prodotti finiti o dei ricambi non ci siamo mai fermati e abbiamo registrato solo alcuni ritardi nella consegna dovuti alle problematiche con il settore trasporti. Abbiamo inoltre garantito la riparazione di alcune macchine per non lasciare a piedi la clientela”.

Quali iniziative avete in corso e quali sono i progetti per il futuro

“Contavamo molto sulle fiere, ma purtroppo sono state annullate e spostate tutte ai primi del 2021. Per fortuna avevamo un parco macchine già disponibile e non abbiamo avuto dei grossissimi problemi di consegna. Per quanto riguarda le nostre iniziative future stiamo lavorando all'allestimento di un nuovo sito per avere più contatti con la clientela attraverso il Web e forse a causa di questa nuova situazione cambierà anche il modo di proporsi sul mercato. Ci stiamo attrezzando per favorire ulteriormente lo smart working con lo scopo di poter supportare i clienti ed occuparci della gestione degli ordini più urgenti. Non è escluso che se dovesse prolungarsi l'emergenza sanitaria, per garantire assistenza alla clientela, si farà ricorso a interventi da remoto con video chiamate. Sono inoltre allo studio, nuovi prodotti che verranno messi in produzione per la prossima stagione dato che questa per noi è ormai terminata”.

Un bilancio di questo periodo?

“A conti fatti abbiamo retto abbastanza bene la botta della chiusura forzata, però non abbiamo idea di cosa ci aspetti nei prossimi mesi. Siamo riusciti a destreggiarci tra mille problemi e abbiamo reagito prontamente all'emergenza e non penso che il mondo delle macchine agricole debba fare i conti con un futuro incerto. La sicurezza dei nostri dipendenti e collaboratori rimarrà sicuramente la priorità su cui basare l'intero percorso decisionale attuale e futuro”.