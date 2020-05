Nel magazzino della villa una zanna d'elefante, addosso banconote false: arrestato 32enne

Lunedì pomeriggio la Polizia ha fermato per un controllo un’auto che viaggiava su corso Vittorio Emanuele II. Alla guida un rumeno trentenne: in sua compagnia due italiani, un ventenne ed un trentaduenne. Quest’ultimo si è qualificato come commerciante di veicoli e ha dichiarato di recarsi fuori città, insieme ai suoi due collaboratori, per il ritiro di un mezzo.

Dai controlli effettuati è emerso che il 32enne aveva precedenti per truffa, guida senza patente e possesso di proiettili. Gli agenti gli hanno inoltre controllato la borsa, alla ricerca di armi e munizioni: all’interno hanno trovato una mazzetta da 37 banconote da 50 €, che da successivi accertamenti sono risultate false. A giudicare dalla grossolanità della contraffazione, è verosimile ritenere che le vittime siano persone anziane o con difficoltà psichiche, che difficilmente rileverebbero la differenza rispetto al denaro genuino.

Gli investigatori hanno continuano l’attività di indagine perquisendo l’abitazione del trentaduenne fuori Torino. All’interno del magazzino della villa, gli agenti hanno trovato una zanna d’elefante intarsiata, detenuta senza la documentazione prevista. L’uomo, pertanto, è stato arrestato per detenzione di banconote contraffatte e denunciato per violazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.