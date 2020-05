Ovuli di cocaina nascosti nelle confezioni delle sorprese degli ovetti di cioccolata

Lo scorso sabato notte la polizia ha controllato in via Lanzo un’autovettura con quattro giovani a bordo. Due di loro, un ventiseienne ed ventinovenne residenti nel quartiere Le Vallette a pochi metri l’uno dall’altro, sono stati trovati in possesso di alcuni ovuli contenenti cocaina, nascosti all’interno delle confezioni in plastica che solitamente contengono le sorprese degli ovetti di cioccolata, e della somma in denaro contante di 1.165 €.

La perquisizione nelle loro abitazioni consente di rinvenire dei barattoli contenenti alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare la sostanza e due coltelli utilizzati per tagliarla. Il ventinovenne, invece, aveva in camera da letto un involucro contenente 57 grammi di cocaina.

I due amici sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente; insieme agli altri due occupanti dell’autovettura, due cittadini italiani di 39 e 35 anni, sono stati anche sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid-19.