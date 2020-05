Coronavirus, i tifosi del Toro ringraziano i medici: "Avete salvato la vita a molta gente"

La settimana scorsa i tifosi del Toro erano scesi in campo per dire no alla ripresa del campionato, con alcuni grossi striscioni posti all'esterno del Fildelfia, centro di allenamento della squadra.

In questo periodo di emergenza sanitaria, per gli ultras granata la cosa importante è la lotta per salvare la vita delle persone, non quella in campo per la conquista di una vitoria piuttosto che un pareggio. E nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio, hanno ribadito quali sono le priorità, esponendo un grosso striscione all'esterno dell'ospedale Mauriziano per ringraziare medici ed infermieri, i veri eroi di questo periodo.

"Le parole non servono a niente se non ricorderemo che avete salvato la vita alla gente... Grazie!", firmato curva Maratona. Anche in questo caso un modo chiaro per far capire che questo è il pensiero della tifoseria organizzata e non di qualche singolo tifoso o 'cane sciolto'.

E anche la scelta del Mauriziano, uno degli ospedali simboli della città, non è stata casuale, visto che il 4 maggio scorso sventolava sopra l'ingresso una enorme bandiera granata, per ricordare il Grande Torino nel giorno del flash mob granata.