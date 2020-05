La Fase 2 prosegue anche a Nichelino, dove da oggi, martedì 19 maggio, sono riaperte le aree verdi e i giardini comunali.

Restano invece chiuse le aree giochi per bimbi e quelle con attrezzature ludiche e per fitness, in attesa di nuove disposizioni.

Intanto, è arrivata anche la nuova tranche delle mascherine gratuite della Regione Piemonte, così è ripartita la consegna ai nichelinesi che ne erano ancora sprovvisti da parte dei volontari della Protezione Civile.