Inseguimento in pieno giorno a Torino: a casa del malvivente un "tesoro del rubato"

Un inseguimento folle, poi la perquisizione domiciliare e la sorpresa. Era parso molto sospetto che l’uomo, all’alt dei poliziotti, non si fosse fermato. Sabato pomeriggio, nel quartiere Madonna di Campagna, quello che doveva essere un ordinario controllo di polizia che avrebbe comportato tutt’al più una sanzione per mancata osservanza delle misure anti CoVid-19, porta invece all’arresto di un cittadino marocchino per ricettazione.

Tra il materiale digitale rinvenuto, una chiavetta usb ed un lettore dvd con all’interno un cd per bambini: grazie alle indagini svolte, i rispettivi proprietari sono stati rintracciati e contattati per la restituzione; erano stati oggetto di furto dalle loro auto mesi prima. L’uomo, un cittadino marocchino di 34 anni qui regolarmente residente, è stato tratto in arresto per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale.