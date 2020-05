Mirafiori, raid contro la vicina di casa con un fucile d'assalto per soft air: arrestato

Continui litigi per futili motivi con una condomina sono degenerati al punto da presentarsi davanti alla porta di casa, imbracciando un fucile d’assalto elettrico per soft-air modificato e senza tappo rosso. E’ accaduto ieri sera a Mirafiori, dove un italiano di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è reso protagonista di un raid salendo armato al piano di sopra per intimorire l’inquilina con la quale i rapporti erano da tempo degenerati.

Alcuni vicini di casa, allertati dalle grida che provenivano dalle scale, hanno chiamato i Carabinieri, che hanno immediatamente sul posto tre gazzelle.