Scoperte 250 opere attribuite a Carol Rama, ma erano false: i carabinieri smascherano un insospettabile torinese

Hanno scoperto 250 opere attribuite a Carol Rama, ma in realtà erano dei falsi. Ecco l'esito dell'operazione messa in atto dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Torino, che sono arrivati al sequestro degli esemplari ritrovati, confiscandoli e devolvendoli allo Stato.



L'indagine "Olga" ha permesso, dopo verifiche e approfondimenti, di smascherare le opere false che erano spacciate per originali. Nell’abitazione di un insospettabile torinese sono stati rinvenuti gli strumenti utilizzati per la contraffazione. Le opere, al termine del procedimento penale, sono state confiscate e devolute al Laboratorio del Falso dell’Università di Roma Tre.