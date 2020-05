Nichelino, finto operaio truffa e deruba di 5mila euro una pensionata

Con la fine del lungo lockdown si moltiplicano i i casi di truffe e raggiri ai danni di anziani nella cintura sud di Torino. L'ultimo caso è avvenuto in via Asti a Nichelino.

Un uomo ha suonato alla porta di una pensionata, dicendo di essere un operaio inviato dal Comune per installare delle telecamere di sicurezza nella zona. La donna gli ha creduto, facendo entrare nel suo appartamento e in pochi secondi si è consumata la beffa: il finto operaio ha convinto l'anziana ad andare a controllare qualcosa sul balcone e, approfittando della sua distrazione, gli ha rubato gioielli e preziosi per un valore di circa 5mila euro.

Poi si è dileguato in gran fretta e alla malcapitata non è rimasto altro che chiamare i carabinieri e spongere denuncia: ora i militari stanno indagando per capire se c'è una matrice comune con gli altri casi successi a Moncalieri negli ultimi giorni.