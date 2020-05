Moncalieri, finti sanificatori smascherati e in fuga prima dell'arrivo dei carabinieri

Con la fine del lockdown, non sono terminati i pericoli legati alle truffe di finti carabinieri o falsi tecnici del gas e della luce. Ma se a Moncalieri una coppia di anziani era stata defraudata e derubata, in Borgo Aje, ben diversa è stata la fine della storia per i presunti sanificatori presentatisi in via Porta Piacentina.

Si erano spacciati per sanificatori di ambienti, in grado di offire garanzie per evitare il propagarsi del coronavirus, effettuando un servizio ad hoc. Ma gli inquilini non si sono fatti incantare, non facendoli entrare, anzi chiamando immediatamente le forze dell'ordine, per denunciare una situazione che era apparsa subito sospetta.

E i due, quando hanno sentito che dall'interno stavano telefonando ai carabinieri, se la sono data a gambe, prima che arrivassero i militari.