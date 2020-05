Moncalieri, tornano in azione i truffatori: finto tecnico della luce deruba coppia di pensionati

Ancora un caso di anziani truffati. E' successo a Borgo Aje, a Moncalieri, dove una coppia di pensionati si è vista portare via 700 euro in contanti, oltre a oggetti e preziosi (per un valore ancora da quantificare con esattezza), da un finto tecnico della luce.

Il modus operandi ormai è noto: i falsi tecnici del gas piuttosto che traffutatori travestiti da poliziotti o operatori sanitari, trovano una scusa per farsi aprire la porta di casa e, una volta, dentro, rubano tutto quello che trovano, distraendo in qualche modo i proprietari.Secondo quanto ricostruito dai carabineri, che si stanno occupando delle indagini, l'uomo ha convinto i due anziani a farlo entrare per controllare se ci fosse un guasto al contatore, parlando di un problema elettrico nella zona.

La scusa ha funzionato: il finto tecnico della luce, una volta demtro l'appartamento, in pocho tempo ha preso tutto ciò che ha potuto, prima di dileguarsi rapidamente. Ora i carabinieri stanno indagando per capire se si tratta di un 'cane sciolto' o se l'uomo fa parte di una banda dedita a questo genere di operazioni criminali.