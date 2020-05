Sale la preoccupazione per il primo weekend di riapertura. Cirio: “Il rischio assembramenti è concreto”

“ Il rischio assembramento è concreto ”: con queste parole il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato un'imminente ordinanza per prevenire le potenziali criticità del primo weekend di riapertura totale, compresi bar e ristoranti: “ Abbiamo visto – ha dichiarato – quello che è accaduto a Milano e in Veneto: la nostra decisione di riaprire con cinque giorni di ritardo è stata positiva ”.

Le zone più a rischio avranno, a proposito, un occhio di riguardo: “Non è tempo di movida, se la ami non la fai, ma c'è la possibilità di prendere un aperitivo in libertà. Per riavere la movida vera occorrerà impostare un discorso graduale”.