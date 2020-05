Scontro tra auto e moto a Bussoleno, deceduto centauro 60enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, in strada Baroni a Bussoleno.

In un terribile scontro tra auto e moto, ha avuto la peggio il centauro: per il 60enne residente a Bruino, alla guida di una Yamaha, non vi è stato nulla da fare. I sanitari del 118, prontamente accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Illeso, invece, il conducente della vettura, una Nissan Qashqai, risultato negativo all'alcoltest. Ancora da chiarire la dinamica esatta che ha provocato l'incidente. Sul posto arrivate anche le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco.