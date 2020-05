Anche a Venaria i bambini dovranno portare ancora pazienza: niente aree gioco fino al 25 maggio

Ancora pazienza, per i più piccoli. Anche a Venaria Reale le aree gioco all'aperto rimarranno chiuse per un po', in attesa che si ristabiliscano le condizioni di sicurezza.

Lo ha confermato l'ordinanza del commissario prefettizio Laura Ferraris, in cui vengono prorogate le misure già in atto fino al 25 maggio. Coinvolte, dunque, non solo le aree giochi per i bambini, ma anche le aree fitness e altre zone ludiche non custodite all'interno dei giardini pubblici della città.



La decisione è stata presa, si legge nell'ordinanza, "in attesa che i Ministeri competenti forniscano chiarimenti in merito alle procedure di sanificazione da attuare per contenere la diffusione del Coronavirus".