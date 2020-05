Aurora, Barriera di Milano e Lucento: parte la sperimentazione per coinvolgere gli adolescenti sulle materie scientifiche

Si chiama Next-Land, è un progetto che vuole aprire una finestra sul futuro per gli adolescenti attraverso scienze, tecnologia, ingegneria e matematica e parte dai quartieri di Aurora, Barriera di Milano e Lucento.



La sperimentazione di una didattica innovativa e diffusa si svolgerà nei musei, nelle università, nelle aziende, negli spazi aperti, oltre che in digitale. Next-Land, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado ed è un percorso biennale sulle materie STEM, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, che coinvolgerà 1000 studenti di 6 scuole con laboratori e approfondimenti dove le arti e le scienze saranno vissute in prima persona, con un approccio esperienziale. Next-Land è nato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, il Politecnico di Torino, INFN Istituto di Fisica Nucleare, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Unione Industriale e con la partecipazione dei musei cittadini.