La Cascina Solidale Marchesa di Fiano Torinese vuole crescere e cerca nuovi sostenitori

“Vorremmo sviluppare progetti che hanno come obiettivo quello di ridare un'opportunità a chi ha vissuto un momento di difficoltà, tra cui anche padri separati in emergenza abitativa e lavorativa - spiega Luigi Ronzulli -. Per questo siamo oggi in cerca di sostenitori, in particolare tra le aziende private della provincia di Torino. Inoltre, per le imprese produttrici di cibi e prodotti, offriamo all'interno dei nostri spazi dei punti espositivi utili alla messa in vendita dei manufatti. La Cascina è aperta al pubblico in occasione di eventi musicali, cene a tema, visite di scolaresche e passeggiate nei nostri spazi verdi. Stiamo tra l'altro - conclude - allestendo una nuova biblioteca".