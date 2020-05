Moncalieri, Forza Italia e Lega scelgono Piersandro Bellagamba come candidato sindaco

L'emergenza coronavirus ha fatto slittare all'autunno il voto amministrativo di Moncalieri, altrimenti in questi giorni vivremmo le ultime, convulse fasi della campagna elettorale.

Da mesi il centrosinistra ha scelto di puntare sulla rielezione del primo cittadino in carica, Paolo Montagna, il M5S (dopo aver sciolto la riserva a fine febbraio, annunciando l'intenzione di voler correre) attende l'esito delle comunarie prima di annunciare il nome del suo candidato. Il centrodestra, che da inizio anno può contare anche sui Moderati, dopo il polemico addio alla maggioranza di Montagna da parte di Abelio Viscomi e i suoi uomini, sembra aver fatto la sua scelta. Lega e Forza Italia hanno offerto la candidatura Piersandro Bellagamba, imprenditore 57enne.

“ Ho riflettuto a lungo: sono disponibile e ho accettato”, ha fatto sapere Bellagamba. Tutto fatto allora? Non proprio. Fratelli d'Italia non ha ancora sciolto le riserve sulla scelta fatta dagli alleati, tanto più che nei mesi scorsi Beppe Osella e i rappresentanti locali di FdI avevano detto che il loro candidato naturale sarebbe stato Arturo Calligaro, ma l'esponente del Carroccio non ha mai convinto del tutto le altre componenti della coalizione, tanto che si era vociferato che potesse essere addirittura Viscomi l'uomo su cui puntare, dopo che era tramontata l'ipotesi legata all'avvocato Cristiano Monticone. "Serve ancora tempo, bisogna valutare bene tutto", hanno fatto sapere dal partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

Adesso però Lega e Forza Italia hanno deciso di puntare su Bellagamba, che di suo non sembra preoccupato: "Per me ormai è una scelta fatta. E’ un impegno gravoso, quello che mi attende, ma mi sento di affrontarlo. E’ solo per il bene della mia città che assumo l’impegno e l’onore di essere candidato sindaco”.