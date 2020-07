Moncalieri, si dimette il capogruppo di Forza Italia Stefano Zacà

Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, scossone all’interno di Forza Italia a Moncalieri, con le dimissioni da capogruppo (ma non da consigliere comunale) di Stefano Zacà.

L'esponente politico, già candidato sindaco per il Pdl alle municipali del 2010, ha spiegato che si è trattato "questioni personale che non si legano a particolari problematiche con il partito”. A poco più di due mesi dal voto d'autunno e a meno di una settimana dalla investitura ufficiale di Pier Bellagamba come candidato per il centrodestra, i tempi di questa scelta lasciano però più di un dubbio.

C’è stata forse maretta sulla composizione delle liste? Zacà ha negato con forza: “Assolutamente no. Ogni tanto bisogna prendersi del tempo per le proprie cose”. E a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato, con il suo stile calmo e riflessivo, anche Bellagamba: "Zacà avrà fatto le sue considerazioni, solo chi è nel partito e ha vissuto l’esperienza da dentro sa il perché".

"Rispettiamo questa decisione e non leggiamoci dietro chissà quali motivazioni", ha concluso il candidato sindaco del centrodestra a Moncalieri.