Fa credere all’ex di essere il padre di suo figlio per farsi dare del denaro: arrestata per tentata estorsione

Erano stati insieme per alcuni anni e lui si era sempre occupato di ogni spesa che la riguardava, ma da qualche tempo si erano lasciati. Lei gli aveva anche fatto credere di essere il padre del bambino nato pochi mesi fa, ma accertamenti biologici avevano accertato ogni mancanza di parentela con lo stesso. La donna, però, non aveva accettato la fine della relazione e soprattutto di non essere più mantenuta dall’ex compagno. Così, lo scorso venerdì mattina, si è presentata con il bimbo in braccio nel negozio in cui lui lavora e, incurante delle persone presenti, ha preteso a gran voce da lui la somma di tremila euro.

Al diniego della vittima, la ex compagna gli ha inveito contro e ha scaraventato a terra tutto ciò che era sul bancone, oltre ad alcuni espositori alla vendita, per poi aggredirlo fisicamente. L'uomo si è rivolto alla Polizia: quella era la prima volta che la ex lo aggrediva fisicamente per ottenere del denaro, ma questo in virtù delle precedenti concessioni alle sue richieste, divenute nel tempo sempre più insostenibili. La donna è stata arrestata per tentata estorsione.