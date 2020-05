Fase 2 a Moncalieri, riapre il mercato del centro storico e tornano i banchi non alimentari

La Fase 2 a Moncalieri regalerà importanti riaperture e ritorni in questa ultima settimana del mese di maggio.

Da oggi, lunedì 25 maggio, in tutti i mercati cittadini tornano anche i banchi non alimentari. "Per questi operatori il lockdown è stato durissimo: in bocca al lupo per il rientro", ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Paolo Montagna, che poi ha annunciato, da venerdì 29, il riorno anche del mercato del Centro Storico, che finora era sempre rimasto chiuso per evitare il rischio legato agli assembramenti. "Un altro passo avanti verso la normalità", lo ha definito il primo cittadino di Moncalieri.

Oggi riapre l’Ecocentro di via Lurisia (sul sito del Covar14 sono riportate le modalità di accesso: https://bit.ly/36vKkfJ) e tornano i centri diurni per i disabili. "Conosciamo l’importanza di questo servizio: siamo stati gli ultimi a chiudere, saremo i primi a riaprire", ha spiegato il sindaco Montagna. "Seguiremo i ragazzi nei Centri e a casa". Intanto, ha riaperto il Punto Donna Moncalieri, il cui servizio per le emergenze era sempre stato attivo durante il lockdown, al 337 1082919 (telefono, sms, WhatsApp). Da mercoledì sono ripresi anche gli appuntamenti del mercoledì e l’accoglienza al Centro Polifunzionale di Santa Maria.

Prosegue, e andrà avanti ancora tutta questa settimana, la sanificazione di panchine, marciapiedi e aree verdi di Moncalieri.