Ogr, al via 4 nuove rubriche digital

OGR is digital, il progetto che racconta al pubblico le molteplici anime delle OGR Torino, si arricchisce di quattro nuove rubriche. Molti i temi trattati attraverso la condivisione di contenuti inediti: storie di eccellenze legate al mondo OGR Tech si intersecano con progetti educativi e divulgativi pensati dal Dipartimento Educazione delle OGR Torino per scuole, bambini e famiglie.

Le nuove proposte:

Due nuove rubriche, Digital Focus e Tech Inspiration, dedicate alle eccellenze che popolano le OGR Tech; una sezione – OGR Kids – dedicata a bambini e studenti. E ancora: dalla collaborazione tra le OGR – Officine Grandi Riparazioni e un operaio delle ex officine di riparazioni dei treni è nata la serie originale di podcast In viaggio con Elvira. Storie di grandi riparazioni.

Digital Focus

Le OGR Tech powered by Talent Garden propongono una nuova rubrica bimensile pensata per condividere con il pubblico una serie di approfondimenti legati ad argomenti specifici in ambito tech e digital. Ogni martedì, su tutti i canali social delle OGR si parlerà di intelligenza artificiale e blockchain, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, Smart Mobility, sviluppo sostenibile e Big Data per il non profit: si affronteranno dunque temi attuali che coinvolgono le ricerche e il lavoro dell’ecosistema di eccellenze delle OGR Tech.

Quando: due volte al mese, al lunedì, a partire dal 25 maggio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter

Prezzo: gratis

Tech Inspiration

Si affianca alla rubrica Digital Focus: due volte al mese saranno raccontate storie di successo e di traguardi raggiunti delle startup e scaleup, delle aziende corporate nazionali e internazionali, delle industrie creative e dei centri di ricerca della Community OGR Tech.

Ogni lunedì su tutti i canali social delle OGR saranno condivisi video, registrazioni e immagini per scoprire insieme al pubblico le eccellenze e i talenti che popolano l’ecosistema delle OGR Tech powered by Talent Garden, per stimolare una contaminazione positiva e fonte di ispirazione.

Quando: due volte al mese, al martedì, a partire dal 26 maggio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube

Prezzo: gratis

OGR Kids | Play & Smile

Il Dipartimento Educazione delle OGR Torino, in occasione del lancio del progetto OGR is digital, ha selezionato una serie di podcast, in italiano e in inglese, per bambini e famiglie. Questa prima selezione - reperibile su Spotify con il nome "OGR Kids | Play & Smile" è dedicata in particolare ai bambini dai 3 agli 8 anni e può essere ascoltata sul canale delle OGR - Officine Grandi Riparazioni.

Ogni lunedì sui canali social verrà presentato il podcast della settimana, con i suggerimenti del Dipartimento Educazione.

Tra i podcast selezionati alcune favole di Gianni Rodari, Il leone e il topo di Esopo in italiano e inglese, favole di Oscar Wilde, narrate da Toni Servillo, e alcune filastrocche lette da Neri Marcorè.

OGR Kids | Plays & Smile rientra nel più ampio programma di attività per bambini e famiglie proposto dalle OGR Torino.

Quando: ogni lunedì, a partire dal 25 maggio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook

Prezzo: gratis

Giovani Sguardi 2020

Le OGR Torino in collaborazione con l’Istituto Istruzione Superiore “Bodoni Paravia” propongono una lezione interattiva per tutti gli studenti di Audiovisivo su tutto il territorio nazionale. L’incontro si svolgerà online in diretta streaming il 3 giugno ore 15.00. Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione e il Dipartimento Curatoriale delle OGR Torino, Samuele Piazza e Roberta Zendrini presenteranno Viaggio alla scoperta de L'Atteso, la mostra realizzata dall’artista Mike Nelson nel Binario 1 delle OGR nel 2018: un modo per raccontare la trasformazione delle OGR – Officine Grandi Riparazioni nel luogo che è oggi.

L’istituto Bodoni Paravia propone una serie di appuntamenti, dal 28 maggio al 10 giugno: tutti gli incontri online sono disponibili sul sito www.bodoniparavia.it.

Quando: mercoledì 3 giugno, h 15.00

Dove: Instagram, Facebook, Twitter

Prezzo: gratis

Ogr History / In viaggio con Elvira. Storie di grandi riparazioni

Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione e Gian Carlo Franceschetti, ex operaio delle storiche Officine dei treni dal 1971 al 1984, nell’ambito della progettazione dell’area storica com’era com’è, è stato elaborato il progetto narrativo In viaggio con Elvira. Partendo dalla storia di Elvira, una locomotiva da riparare, le OGR ripercorrono con una serie di 8 podcast originali, pubblicati su Spotify, alcuni momenti della propria storia: ogni martedì, a partire dal 26 maggio, sarà pubblicato un nuovo episodio.

Con la serie In viaggio con Elvira, le OGR - Officine Grandi Riparazioni intendono condividere con i docenti delle Scuole dell’infanzia e/o Primarie, strumenti e contenuti per avvicinarsi e consolidare la conoscenza delle OGR e delle storie di piccole e grandi riparazioni che dal 1895 ai giorni nostri le hanno rese centro di innovazione e cultura.

Quando: ogni mercoledì, a partire dal 26 maggio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook

Prezzo: gratis