Banche chiuse e bancomat bloccati in montagna, Uncem scrive al Governatore della Banca d'Italia

Uncem ha scritto stamani una lettera al Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, trasmettendo l'elenco delle filiali bancarie chiuse e dei bancomat non funzionanti o bloccati nel corso dell'emergenza sanitaria, dal 10 marzo al 10 maggio 2020.

Nel corso di questi tre mesi Uncem ha segnalato alla Banca d'Italia, all'ABI, alle Direzioni centrali delle Banche italiane, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Autonomie e degli Affari regionali, numerosi disservizi registrati dai Sindaci dei Comuni montani italiani relativi alle erogazioni di servizi da parte degli Istituti di Credito.



Nel corso delle fasi più complesse della pandemia e dell'emergenza sanitaria, Uncem ha rilevato l'impegno della Banca d'Italia volto ad assicurare, a vari livelli e nelle diverse sedi istituzionali e operative, la massima attenzione di tutti gli attori del circuito nazionale del contante per la riduzione dei disservizi per i cittadini. Uncem ha apprezzato gli approfondimenti condotti dalla Banca d'Italia in seno al Comitato per la continuità operativa della distribuzione delle banconote (COBAN) che con i suoi Dirigenti è in stretto contatto con Uncem.

"I Sindaci e Uncem registrano una continua riduzione di presenza nei territori degli Istituti di credito - scrive il Presidente Uncem Marco Bussone nella lettera al Governatore Visco - Banche che hanno fortemente limitato l’azione nei piccoli Comuni, senza alcun dialogo con gli Amministratori locali e con le comunità. Rilevo altresì che vi sono invece alcuni Istituti, storici e molto radicati sui territori, quali ad esempio le banche di credito cooperativo, che hanno invece incrementato la presenza e anche nell'ultimo semestre, hanno aperto nuovi sportelli".

"Banca d'Italia è sicuramente attenta e monitora con grande lungimiranza questi fenomeni. Ho proposto di condurre insieme a Uncem un'indagine, con un apposito studio, d'intesa con il MEF e con tutto il Governo, per individuare come dovranno essere organizzati i servizi bancari sui territori nel prossimo decennio e quali devono essere i livelli minimi di erogazione dei servizi. Occorre fissare parametri e dare precise indicazioni vincolati ai Gruppi bancari al fine di non vedere completamente sparire la presenza fisica degli Istituti nei territori e nei Comuni meno popolosi d'Italia".