Nelle residenze nuova connettività e tablet per studiare ai tempi del Covid 19

Durante la quarantena imposta dalla emergenza sanitaria Covid 19 molti studenti si sono dovuti fermare in residenza. II boom di connessioni ad Internet ha reso più difficile garantire una connessione sufficiente per l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza e la preparazione degli esami.

Con l’importante contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo sono stati realizzati nuovi collegamenti a 100 Mbps e postazioni di lavoro dedicate nelle residenze Cappel Verde e San Liborio a Torino e a Villa Claretta di Grugliasco.

Sono inoltre stati messi a disposizione 10 tablet per gli studenti impegnati negli esami o nella discussione della tesi.

“Il mio ringraziamento va alla Fondazione Compagnia di San Paolo per aver creduto e finanziato questo progetto di solidarietà digitale che va incontro alle esigenze degli studenti in questo momento di emergenza sanitaria che li ha costretti a cambiare le loro abitudini di studio e di vita” – ha detto il presidente dell’Edisu Piemonte Alessandro Sciretti.

“Incrementare la connettività nelle nostre residenze garantendo una connessione stabile e continuativa è il modo più immediato e potente per attuare il diritto allo studio – ha continuato Sciretti - Ora più che mai poter disporre di una connessione Internet efficiente è una condizione indispensabile per studiare”.