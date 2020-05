Il Caffè Torinese propone la candidatura dei forti piemontesi a patrimonio Unesco

Il Caffè Torinese, think tank culturale fondato e gestito da studenti universitari, lancia la proposta di una candidatura dei forti dell'arco alpino piemontese e valdostano a patrimonio dell'Unesco.

Per sostenere l'istanza è stata lanciata una petizione su Change, utile a raccogliere le firme per sottoporla alla Regione Piemonte e ai comuni montani coinvolti. In pochi giorni sono state totalizzate quasi mille adesioni. L'iniziativa non è priva di fondamento: anche ragionando in termini transfrontalieri ed europei, coinvolgendo forti ora siti in territorio francese come lo Chaberton, si punta ad ottenere un risultato importante e prestigioso.

L'iniziativa sta lavorando alla costituzione di un comitato promotore e sono stati coinvolti enti come Uncem Piemonte.